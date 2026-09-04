Akyazı'da bıçaklı kavga: Tutuklama
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Yağcılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ö.A. (50) ile eşi B.K. (50) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücuduna aldığı bıçak darbelerinden yaralanan kadın, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Ö.A. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.