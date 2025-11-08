Sakarya'da Kanserle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Sakarya'da kanserle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla motosiklet ve bisiklet derneklerinin de katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) öncülüğünde, "Kanser Mücadelesinde Birlikte Yürüyelim" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, kentteki motosiklet ve bisiklet derneklerinin üyeleri ve özel hastaneler destek verdi.

Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları pankartlarla erken tanının hayat kurtardığına dikkati çekti.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine, 23 yıldır toplumda kanser farkındalığını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, en büyük hedeflerinden birinin toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Özellikle kanserde erken tanının önemi üzerinde büyük hassasiyetle durduklarını dile getiren Akar, "Çünkü erken teşhis hem organ kaybını önleyebilir hem de hastaların ağır tedavilere yönelmesini engelleyebilir. Amacımız, hem hasta adaylarını hem de hastaları erken teşhis ve KETEM'ler hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek." diye konuştu.

Genel Cerrah Prof. Dr. Havva Belman Koçer de gazetecilere, meme kanserinde görülme sıklığının giderek arttığını ancak tıbbi gelişmeler sayesinde hastaların yaşam süresinin uzadığını ve ölüm oranlarının azaldığını söyledi.

Erken tanının ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının meme kanseriyle mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Koçer, "Meme kanseri insidansı yıllar içinde artış gösteriyor ancak tarama programları sayesinde hastalığı daha erken evrede tespit edebiliyoruz. Ayrıca ilaç teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tedavi başarısı da önemli ölçüde arttı. Her kadının 25 yaşından itibaren 1 ila 3 yılda bir hekim muayenesinden geçmesini, 40 yaşından sonra ise yılda bir kez mamografi çektirmesini öneriyoruz. Mamografi, yavaş büyüyen tümörleri 2-3 yıl önceden, hızlı büyüyenleri ise 1-2 yıl öncesinden saptayabiliyor." ifadesini kullandı.

Meme kanserinden korunmada yaşam tarzının etkili olduğuna işaret eden Koçer, Batı tipi beslenme alışkanlıklarından uzak durulması gerektiğini, Akdeniz tipi beslenme, yani bol yeşillik, sebze ve meyve tüketiminin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.