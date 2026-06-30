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Otomobil su kanalına devrildi; anne ile kızı öldü

Otomobil su kanalına devrildi; anne ile kızı öldü
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde su kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ayla Gündüz ve kızı Büşra Gündüz, Kocaeli'de toprağa verildi. Baba Harun Gündüz'ün tedavisi sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİLER

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ayla Gündüz (52) ile kızı Büşra Gündüz'ün (30) cenazeleri memleketleri olan Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Kirazlıyalı Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızı Kirazlıyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Durumu ağır olan baba Harun Gündüz'ün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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