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Sakarya'da otoyolda durdurulan kamyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi

Sakarya'da otoyolda durdurulan kamyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan bir kamyonda, sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan kamyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan K.D'nin (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, otoyolun Bekirpaşa kavşağında durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada, 4 ton sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
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