Sakarya'da Kalp Krizi Geçiren Belediye Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'da makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç (59), dün saat 16.40 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine Erenler Belediyesi'ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kılıç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Kılıç için Erenler Belediyesi bahçesinde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen tören sonrasında Kılıç'ın cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Tozlu Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, partilerin milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, sevenleri, yakınları ve ailesi katıldı.