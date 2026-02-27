Haberler

Sakarya'da jandarmadan kaçak tütün baskını: 4 gözaltı

Sakarya'da jandarma, düzenlediği kaçakçılık operasyonunda yüz binlerce bandrolsüz makaron ve yüzlerce kilo tütün ele geçirirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Serdivan ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin ev, iş yeri ve depolarında arama yapıldı. Aramalarda; 655 bin 900 bandrolsüz boş makaron, 113 bin 750 doldurulmuş makaron, 220 kilogram tütün, 62 kilogram kıyılmış tütün, 32 kaçak sigara, 1 elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve 1 elektronik terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
