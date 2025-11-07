Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'da kaçakçılık soruşturmasında 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ilçede bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 151 bin 200 boş, 16 bin 80 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 135 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.