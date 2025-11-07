Haberler

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ile birlikte 135 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da kaçakçılık soruşturmasında 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ilçede bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 151 bin 200 boş, 16 bin 80 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 135 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
