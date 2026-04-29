Sakarya'da kaçak tütün operasyonu: 321 bin 540 adet makaron ele geçirildi
SAKARYA'nın 3 ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 321 bin 540 adet makaron ile tütün ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tütün ürünleri sattığı belirlenen şüphelilerin Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 210 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 110 bin 740 doldurulmuş makaron, 244 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli tütün kıyma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve 3 adet süngü/hançer ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.