Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gerçekleştirilen kaçak alkol operasyonunda, 48 yaşındaki E.A. isimli kişi yakalandı. Operasyon kapsamında, evinde kaçak alkol imalatı için kullanılan malzemeler ve çeşitli miktarlarda alkollü içki ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak alkol imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında Serdivan ilçesinde bulunan bir evde alkollü içki imalatı yapıldığı yönünde elde edilen bilgi üzerine, adresi tespit edilen E.A'nın (48), evinde ve müştemilatında yapılan aramalarda, kaçak alkol imalatı için kullanılan 2 etil alkol damıtma düzeneği ve bu düzenekle imal edilen 57 litre alkollü içki, 8 litre etil alkol, 11 şişe kaçak alkollü içki, kaçak alkol üretiminde kullanılan 7 kilo anason tohumu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
