Haberler

Sitenin istinat duvarı çöktü; 32 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kaldı ve 32 kişi evlerinden tahliye edildi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü sitedeki 3 binada bulunan toplam 32 kişi, evlerinden tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta meydana geldi. Site içerisindeki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, 4 katlı binada ve 1 otomobilde hasara yol açtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sitedeki 3 binada bulunan 32 kişiyi, evlerinden güvenli şekilde tahliye etti. AFAD'ın bölgedeki çalışması sürüyor.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
