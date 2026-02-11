Haberler

Sakarya'da istinat duvarının çökmesi nedeniyle 3 bina tahliye edildi


Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina tahliye edildi. Olayda zarar gören daireler olduğuna dair tespitler yapıldı ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde istinat duvarı çöken bölgedeki 3 bina tahliye edildi.

Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta 4 katlı binanın istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.

Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.

Mahalle sakini Emine Karakullukçuoğlu, gazetecilere, olay sırasında evde olmadığını fakat bunu beklediklerini ifade etti.

Olayın üzücü olduğunu dile getiren Karakullukçuoğlu, "Oğluma can kaybı var mı diye sordum, olmadığını öğrenince mutlu oldum ama tabii ki mal kaybı var, bu da üzücü bir şey. Biz bu bölgede otururken sadece deprem korkusuyla yaşamalıyız, evlerimiz sağlamsa ondan bile korkmuyoruz ama bu tarz ön görülemeyen şeyler acı gerçekten." dedi.

