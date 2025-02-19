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Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
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Hendek ilçesinde N.Ş'ye ait iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde N.Ş'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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