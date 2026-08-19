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Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde SUV ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde SUV ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yeniorman Mahallesi'nde H.S. (50) idaresindeki 54 HS 788 plakalı SUV tipi araç ile M.U. (46) idaresindeki 41 YK 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Y.Y. (25), M.Y. (2), A.I. (70), S.I. (72) ve S.S. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen SUV'da bulunan 5 kişi sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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