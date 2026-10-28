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Sakarya'da iç beden muayenesinde 57 parça uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da iç beden muayenesinde 57 parça uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da düzenlenen operasyonda iç beden muayenesinde 57, valizinde 10 parça uyuşturucu bulunan şüpheliye ait toplam 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'dan Ankara'ya sevk edileceği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda iç beden muayenesinde 57 parça uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle giden İran uyruklu S.A'nın (45) yutmak suretiyle uyuşturucu sevk edeceğinin tespiti üzerine zanlıyı muayene etti.

Şüphelinin iç beden muayenesinde 57 parça, valizinde ise 10 parça olmak üzere 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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