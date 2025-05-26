Sakarya'da Havaya Ateş Açan Kişi, Polis Memurunu Yaraladı

Sakarya'da Havaya Ateş Açan Kişi, Polis Memurunu Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapürçek'teki Gürcü Kafkas Şenliğinde havaya ateş açan bir kişinin tabancasından çıkan yorgun mermi, çevik kuvvet polisini yaraladı. Yaralı polis memurunun sağlık durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, havaya ateş açan bir kişinin tabancasından çıkan yorgun merminin isabet ettiği polis memuru yaralandı.

İddiaya göre, Karapürçek ilçesinde düzenlenen Gürcü Kafkas Şenliğinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancasından çıkan mermi, alanda çevik kuvvet takviye ekibi olarak görevli Ö.K'nin omuzuna isabet etti.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Karapürçek Emniyet Amirliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir

Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! İmzalar her an atılabilir
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri

Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.