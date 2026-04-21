Sakarya'da vektörlerle mücadele ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte haşere ve zararlı vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı. Ekosistemi koruma hedefiyle tam teçhizatla sahaya inen ekipler, çeşitli alanlarda ilaçlamalar yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcakların artmasıyla oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 10 araç ve 23 kişilik kadroyla vektörle mücadele için tam teçhizatla sahaya indi.

Dünya Sağlık Örgütünce tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen mücadelede ekosistemin bozulmaması ve insan sağlığı ön planda tutuluyor.

Ayrıca doğaya zararı olmayan türlerin yok edilmemesi konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

Çalışma sürecinde türlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel veriler inceleniyor. Ekipler, sulama kanalları, dere yatakları, rögarlar, göletler, bataklık alanlar ve süs havuzları gibi bölgelerde çalışıyor.

Vektörlerle mücadele, larva, sivri ve karasinek uçkun mücadeleleri, kışlak çalışması ve kemirgen türlere müdahale gibi farklı aşamalarla yıl boyu devam edecek.

Kaynak: AA / Aziz Güvener
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti