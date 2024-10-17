Sakarya'da Hafif Ticari Araç İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari araç, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Taraklı'dan Adapazarı yönüne giden C.S. idaresindeki 34 VV 2038 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.