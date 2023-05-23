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Sakarya'da haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sakarya'da haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Güncel Haberler

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu.

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu.

Serdivan ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi E.D'den (20) iki gündür haber alamayan ailesi, çocuklarının kaldığı aparta geldi. E.D'yi hareketsiz halde bulan aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

E.D'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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