Haberler

Takiple durdurulan cipten 6 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı

Takiple durdurulan cipten 6 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akyazı'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün cipinde yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilirken, sürücü tutuklandı ve 310 bin TL para cezası verildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan sürücünün cipi, takip sonucu durduruldu. Araçta yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilirken, sürücü tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir cip takibe alındı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildikten sonra sınır dışı edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü A. A. (24) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. A.A.'ya ayrıca, 310 bin 211 TL idari para cezası uygulanırken, araç da 120 gün trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor