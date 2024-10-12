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Sakarya'da 'Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar' Konferansı Düzenlendi

Sakarya'da 'Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar' Konferansı Düzenlendi
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Kadim Topraklarımızın Geleceği Platformu tarafından yapılan konferansta tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, küresel çatışmalar ve bunların toplum üzerindeki etkileri hakkında konuştu. Katılımcılara geçmişten dersler çıkararak uyanık olmaları gerektiğini vurguladı.

Sakarya'da "Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar" konferansı gerçekleştirildi.

Kadim Topraklarımızın Geleceği Platformu tarafından Karapürçek ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuşmacı olarak katıldı.

Küresel çatışmalara değinen Şimşirgil, "Küresel çatışmalar farklı farklıdır, tek bir noktada değildir, onun için çok uyanık olacaksınız." ifadesini kullandı.

Şimşirgil, "Küresel saldırı bedenimize değil, tarihimize, edebiyatımız ve dinimize oluyor." diyerek, uyarılarda bulundu.

Düşmanların ve doğrunun görülmesi gerektiğini vurgulayan Şimşirgil, geçmişten de örneklerle yaşanan sıkıntılardan bahsederek olaylara karşı güçlü ses çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Programa, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Erhan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

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