Sakarya Valiliğinden sağanak uyarısı

Sakarya Valiliği, gece saatlerinden itibaren yarın sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağışların, ilimizde yerel olarak kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare) olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."