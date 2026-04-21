Sakarya Valiliğinden sağanak uyarısı
Sakarya Valiliği, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış uyarısı yaparak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağışların, ilimizde yerel olarak kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare) olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu