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Sakarya'da Ev Yangını: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Ev Yangını: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 90 yaşındaki Emine C. yaşamını yitirdi, bir kişi ise dumandan etkilendi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.

Hendek ilçesi Sukenarı Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Emine C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dumandan etkilenen A.C'ye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Emine C'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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