Sakarya'da eski belediye başkanının öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

3 TUTUKLAMA

Sakarya'da, eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un (64) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen, tetikçi olduğunu itiraf eden Muhammet Furkan Özen (29) ile birlikte Metin Güney (29) ve Nihat Erdoğan (39), tutuklandı. O.E. (33) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.