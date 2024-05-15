Sakarya'da Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Sakarya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Zekeriya Selamet, haftanın, engelli bireylerin toplumsal yaşama diğerleriyle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımları için kendilerine düşenin, engellilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak olduğuna değinen Selamet, bunun için Engelliler Haftasını bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Selamet, dezavantajlı bireylere verilen hizmeti sürekli artırmak gerektiğini vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımız da tıpkı bizler gibi topluma katkıda bulunabilecek, üretebilecek ve başarılar elde edebilecek potansiyele sahiptir." dedi.

Devletin, engelli vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayat alanlarında birçok çalışma yaptığını dile getirerek, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için sadece devlete değil, tüm topluma önemli görevler düşmektedir. Engelli vatandaşlarımıza karşı ön yargıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve engellilerin topluma eşit bireyler olarak katılımlarının sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Selamet, mutlu bir toplum inşa etmenin ancak farkındalıkla mümkün olduğuna canıgönülden inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Arifiye Zihinsel Engelliler Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Sakarya Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Merkezinden yararlanan engelli bireyler sahne aldı.

Şarkıların seslendirildiği, tiyatro gösterilerinin sahnelendiği programa, Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen ve aileler de katıldı.