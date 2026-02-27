Haberler

Sakarya Valiliği'nden 'köpek' ölümüne ilişkin açıklama

Güncelleme:
Sakarya Valiliği, ehliyetsiz bahçıvanın polis aracıyla bir köpeğin ölümüne neden olduğu olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Olayda, bahçıvanın polis aracını kullandığı süre boyunca görevli personelin durumdan haberdar olmadığı belirtildi.

SAKARYA Valiliği tarafından yapılan, ehliyetsiz bahçıvanın, polis aracıyla köpeğin ölümüne neden olmasına ilişkin açıklamada, ilgili personel hakkında idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Sakarya Valiliği, Valilik konutunda görevli ehliyetsiz bahçıvanın bahçede polis aracıyla köpeği ezerek ölümüne neden olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Valilik Konağı'nda görevli polis memurlarının köpek ölümü olayıyla ilgili yer değişikliği yapıldığı ve haklarında soruşturma açıldığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Konuya ilişkin yapılan incelemede; konut bahçesinde ehliyetsiz olan bahçıvanın emniyet aracını yaklaşık 15 dakika süreyle kullandığı, görevli personelin bu durumdan haberdar olmadığı ve konutta bulunan yavru bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan olaydan yaklaşık yarım saat sonra bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Gerekli güvenlik tedbirlerine riayet edilmediği değerlendirildiğinden, ilgili personel hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Söz konusu olayın köpek ölümüyle ilişkilendirilerek farklı mecralara çekilmesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

