Haberler

Sakarya'da SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir SUV aracında yapılan denetimde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sakarya'da SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı değerlendirilen SUV tipi araç, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, ön, arka yolcu ve bagaj kısmında 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü A.N. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen A.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, araca 23 bin 258 lira idari para ile trafikten men cezası uygulandı.

İşlemleri tamamlanan 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Ziynetleri çalmak için eve giren hırsız 120. kez yakalandı

Ziynet hırsızı kadınlar yakalandı! Asıl şok emniyette ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı

Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsondan milyonlar çıktı