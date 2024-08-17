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Sakarya'da Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Acı Hatıralarını Yansıtıyor

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Sakarya'da bulunan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını sergiliyor. Müze, deprem bilincinin artırılması ve gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi amacıyla hizmete açılmıştır. Ziyaretçiler, deprem fotoğraflarını görme imkanı bulurken, simülasyon aracılığıyla deprem anını da yaşayabilmektedir. Müzede ayrıca afetlerde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu cam kristaller de sergilenmektedir.

Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.

Adapazarı Belediyesince 2004 yılında hizmete açılan müze, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çekiyor.

Müzede Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen deprem fotoğraflarını görme imkanı bulan ziyaretçiler, 17 Ağustos 1999'da 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki 45 saniyelik depremi simülasyon aracılığıyla yaşıyor.

Şimdiye kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzede, afetlerde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu cam kristaller de yer alıyor.

"Deprem bilincinin artırılmasını hedefliyoruz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acıların tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dilediğini söyledi.

Işıksu, müzenin deprem bilincinin artırılması ve gelecek nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla 2004'te hizmete açıldığını, AFAD, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri aracılığıyla burada yürütülen bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Amacımız hemşehrilerimizi, özellikle de gençlerimizi ve öğrencilerimizi deprem öncesi, anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirmek, onlara bu önemli konuda eğitim vermektir." dedi.

Müzeye gelenlerin simülasyonla deprem anını birebir yaşadığını anlatan Işıksu, şöyle devam etti:

"Deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar, deprem anında gösterilecek doğru tepkiler ve sonrasındaki süreç, hayati önem taşımaktadır. Deprem Kültür Müzesi'nde sergilenen fotoğraflar ve belgeler, yaşanan acıları, kayıpları ve sonrasında gösterilen dayanışmayı gözler önüne seriyor. Burada yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Depreme dair bilinçlenmenin artırılması adına müzemizde sergiler düzenliyor ve halkımızın burayı ziyaret etmesini teşvik ediyoruz. Anadolu Ajansımıza da burada sergilenen fotoğraflar noktasındaki desteği için teşekkür ediyorum."

Müzenin her ay ortalama 3 bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını aktaran Işıksu, "Ne kadar çok ziyaretçi gelirse o kadar çok insanımıza ulaşacağımızı biliyoruz. Bu bilinçle her bir vatandaşımızın müzemize gelerek buradaki bilgileri, deneyimleri ve hatıraları paylaşmasını, deprem konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz"

Işıksu, Adapazarı Belediyesi olarak kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin tam kalbinde başlattığımız 'Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda çalışmalarımız gece gündüz süratle devam ediyor. Tüm dinamiklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Depremin yıl dönümünde bu müze vesilesiyle bir kez daha depremin acılarını hatırlatıyor ve bilincimizi tazeliyoruz. Depremlere ve afetlere daha da duyarlı bir toplum olma yolunda ilerlemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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