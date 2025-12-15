Sakarya'da terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.M.S. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu M.M.S.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel