Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklma
Sakarya'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 5 Irak uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü deport edildi.
SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise deport edildi.