Haberler

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda, DEAŞ'a ait birçok malzeme ele geçirildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu ve ibare yer alan toplam 781 magnet, sözde DEAŞ bayrağı logolu sticker ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! Eski vekil hayatını kaybetti