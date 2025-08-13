Sakarya'da D-650 Kara Yolunda Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir cipin çarptığı kadın, yolda karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolunun Arifiye ilçesi Aşağıkirazca mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EBZ 131 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
