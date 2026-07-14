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Sakarya sahillerinde bir haftada 35 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, 6-12 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiyi kurtarırken, kaybolan 29 çocuğu da ailelerine teslim etti.

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçesinin kıyı şeridinde boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler, 6-12 Temmuz'da boğulma tehlikesi geçiren 35 vatandaşı kurtardı.

Bu arada, sahil şeridinde kaybolan 29 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
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