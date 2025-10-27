Sakarya'da 'Can Dostlar Parkı' Açıldı

Sakarya'da evcil hayvanlar için kurulan "Can Dostlar Parkı" düzenlenen törenle açıldı.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'ne inşa edilen parkın açılışında konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, hayatın her noktasında olan ve insanları asla yalnız bırakmayan evcil hayvanlar için bu parkı inşa etmeye karar verdiklerini ifade etti.

Kendisinin de ailesiyle köpek sahiplendiklerini anlatan Çelik, "Bu parkı yapmamızdaki amacımız yalnızca hayvan dostlarımızın güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak değil, aynı zamanda hayvansever vatandaşlarımızın sosyalleşeceği bir alan da oluşturmak istedik." dedi.

Türkiye'de bu tarz oyun alanlarının az sayıda olduğunu ve Sakarya'da ilk evcil hayvan parkını açtıklarını ifade eden Çelik, "Şunu gururla söylemek istiyorum ki Türkiye'de çok az böyle parkımız var. Sakarya'da ilkini de Serdivan Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu

Serdivan Kaymakamı Ali Candan da projenin evcil hayvanlar için önemli olduğunu belirterek, "Onlar da birer canlı, onlar da Allah'ın dilsiz kulları. Gerçekten çok güzel bir eser olmuş. Bu yerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan parkı gezen katılımcılar, burada eğitimli köpek "Nora"nın parkurlarını izledi.

Vatandaşlar da evcil köpekleriyle alanda oyunlar oynadı.

Parka evcil köpeği "Toy" ile gelen Derya Toy, AA muhabirine, parktan memnun olduklarını ifade etti.

Çocukların hayvanlarla oynayabileceği alanların artmasını istediklerini dile getiren Toy, "Bizim yetiştirdiğimiz köpekler çocuklarla pek uyumlu. Sakarya'da ilk tabii, memnun kaldık. Çocuklar da en azından eğitimli hayvanların yanına böyle parklarda rahat bir şekilde girebilir diye düşünüyoruz." dedi.

850 metrekarelik alanda 6 parkurdan oluşan "Can Dostlar Parkı"nda dengeli yürüme, tünel ve slalom gibi evcil hayvanların deneyimleyebileceği farklı oyunlar yer alıyor.