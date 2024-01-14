Sakarya'da Çam Dağı'nda açan kardelenler manzaralarıyla büyüledi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan kardelenler, yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle kar örtüsüne ahenk kattı.

Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahalleler Çakmaklı, Aktaş, Süngüt, Küplük, Kızılüzüm, Kestanepınar, Kirazlı ve Açmabaşı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Çam Dağı bölgesindeki derelerde buz sarkıtları oluştu.

Kestanepınar Mahallesi mevkisinde ise karların altından yükselen kardelen çiçekleri, ormanların yeşili ve karın beyazıyla ahenkli görüntüler oluşturdu.

Bölgedeki kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.