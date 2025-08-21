Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde, eczanede görevli Y.G.S. isimli kadın boşanma aşamasındaki eşi Enes S. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, Enes S. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1) SAKARYA'DA HASTANE ECZANESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi Yenikent Devlet Hastanesi'nde, eczanede nöbetçi olarak görev yapan Y.G.S. (29) adlı kadın boşanma aşamasındaki eşi Enes S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Enes S. Hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes S., hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile konuşmak istedi. Hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.'yi tabanca ile vurdu. Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. Enes S. polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Boşanma aşamasındaki eşini vuran Enes S. daha sonra işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
