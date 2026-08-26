Haberler

Sakarya'da 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Sakarya'da 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. ???????

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Müşterek çalışmalarda, Y.T'nin (45) kullandığı otomobille Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan otomobil, Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, karton kutular içinde ayrı ayrı poşetlenmiş halde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Adını öğrendiği çocuğa verdiği nasihat çok anlamlı: Sen de öyle ol

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Manisa'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza, kardeşleri hayattan kopardı
Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı

Üstgeçide astığı maketin ardından gözaltına alındı
Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu

Görüntüler mide bulandırdı! Bir ilimizi tedirgin eden olay
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç

İlk testi başarısızdı, ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç