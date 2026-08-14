Sakarya'da 1 ayda 321 aranan şahıs yakalandı
Sakarya'da son bir ayda yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı.
Sakarya'da son bir ayda yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, bir aylık çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 156'sı hakkında değişen oranlarda hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA