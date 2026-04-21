Haberler

Sakarya Nehri'ne düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutan 6 yaşındaki Irak uyruklu Ahmet İdris, suya düşerek kayboldu. Ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlattı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan Irak uyruklu Ahmet İdris (6) suya düşerek kayboldu. Ekipler akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan ikisi dengesini kaybederek suya düştü. Çocuklardan biri çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, Ahmet İdris akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlattı. Kocaeli'den dalgıç polis ekipleri de arama çalışmalarına katılmak için bölgeye sevk edildi. Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

