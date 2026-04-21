Sakarya Nehri'ne düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan Irak uyruklu Ahmet İdris (6) suya düşerek kayboldu. Ekipler akıntıya kapılarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri kenarında balık tutan çocuklardan ikisi dengesini kaybederek suya düştü. Çocuklardan biri çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, Ahmet İdris akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlattı. Kocaeli'den dalgıç polis ekipleri de arama çalışmalarına katılmak için bölgeye sevk edildi. Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

