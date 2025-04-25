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Sakarya'da Bahçe Duvarı Yıkıldı, Bina Tahliye Edildi

Sakarya'da Bahçe Duvarı Yıkıldı, Bina Tahliye Edildi
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Serdivan ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarının yıkılması sonucu bina tahliye edildi. Ekipler incelemelerde bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe duvarı yıkılan bina tahliye edildi.

Otuzikievler Mahallesi 825. Sokak'ta bulunan apartmanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının bir kısmı yıkıldı.

Duvarın yıkılmasının ardından bina girişindeki çatlakları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Binaya gelen ekiplerin ilk incelemesinin ardından bina tahliye edildi.

Uzmanlar bina, bahçe duvarı ve yapının bitişiğindeki yeni başlayan inşaatın temelinde inceleme başlattı.

Öte yandan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, olay yerine gelerek bina sakinleriyle görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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