Sakarya'da Aranan 18 Şüpheli Yakalandı

SAKARYA'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 18 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'silahla tehdit', 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'başkasının kredi kartını kullanma', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından aranan 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan E.A., H.A., M.E.A., K.Y., K.T., A.B., Y.E.Ö., N.B., E.K., M.K., Ö.G., O.C., A.A., E.K., Y.B., D.Y., O.Y. ve G.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.