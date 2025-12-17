Sakarya'da kesim esnasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi yaralandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan işçi,hastaneye kaldırıldı.
Boğazköy Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi E.T'nin üzerine kesim sırasında ağaç devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel