Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Akyazı'da 5 mahalleyi kapsayan 9 bin metrelik altyapı projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sağlam altyapı, güvenli gelecek" vizyonu doğrultusunda 6 farklı noktaya, 5 bini içme suyu, 4 bini kanalizasyon olmak üzere toplam 9 bin metrelik güçlü bir altyapı hattı kazandırıldığı bildirildi.

Projenin içme suyu kısmında Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan, Yağcılar ve Gazi Süleyman Paşa mahallelerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilendiği aktarılan açıklamada, 5 bin metrelik yeni isale hattı ve yenilenen abone bağlantıları sayesinde, bölgede yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintileri sorunun çözüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın hassasiyetle yaklaştığı su kayıpları konusundaki yatırımlarımızı hızla tamamlıyoruz. Bu kapsamda Akyazı'da 5 mahallemizin içme suyu geleceğini garanti altına alırken mevcut kaynaklarımızı da su kayıplarına karşı koruma altına aldık. Aynı zamanda 4 bin metrelik yeni atık su hattı ile Akyazı'nın sadece mavisini değil aynı zamanda yeşilini de koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

"Genç Sahne Tiyatro Okulu" seçmeleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Genç Sahne Tiyatro Okulu" seçmeleri başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 öğrencinin eğitim hakkı elde edeceği seçmelerin 26 Aralık Cuma günü başlayacağı ve geleceğin yetenekli oyuncularının keşfedileceği aktarıldı.

SAÜ'lü öğrenciler Macera Parkı'nda eğlendi

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerini Macera Parkı'nda ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı bölgelerden yaklaşık 30 öğrencinin uzman eğitmenler eşliğinde denge ve cesaret gerektiren yüksek ip parkurlarını aştığı belirtilerek, böylece katılımcıların hem fiziksel sınırlarını zorladığı hem de takım olmayı deneyimledikleri kaydedildi.