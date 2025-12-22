Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı'da 5 mahalledeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek toplam 9 bin metrelik projeyi tamamladı. Proje ile su kesintileri ve basınç düşüklüğü sorunları ortadan kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Akyazı'da 5 mahalleyi kapsayan 9 bin metrelik altyapı projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sağlam altyapı, güvenli gelecek" vizyonu doğrultusunda 6 farklı noktaya, 5 bini içme suyu, 4 bini kanalizasyon olmak üzere toplam 9 bin metrelik güçlü bir altyapı hattı kazandırıldığı bildirildi.

Projenin içme suyu kısmında Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan, Yağcılar ve Gazi Süleyman Paşa mahallelerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilendiği aktarılan açıklamada, 5 bin metrelik yeni isale hattı ve yenilenen abone bağlantıları sayesinde, bölgede yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintileri sorunun çözüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın hassasiyetle yaklaştığı su kayıpları konusundaki yatırımlarımızı hızla tamamlıyoruz. Bu kapsamda Akyazı'da 5 mahallemizin içme suyu geleceğini garanti altına alırken mevcut kaynaklarımızı da su kayıplarına karşı koruma altına aldık. Aynı zamanda 4 bin metrelik yeni atık su hattı ile Akyazı'nın sadece mavisini değil aynı zamanda yeşilini de koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

"Genç Sahne Tiyatro Okulu" seçmeleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Genç Sahne Tiyatro Okulu" seçmeleri başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 öğrencinin eğitim hakkı elde edeceği seçmelerin 26 Aralık Cuma günü başlayacağı ve geleceğin yetenekli oyuncularının keşfedileceği aktarıldı.

SAÜ'lü öğrenciler Macera Parkı'nda eğlendi

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerini Macera Parkı'nda ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı bölgelerden yaklaşık 30 öğrencinin uzman eğitmenler eşliğinde denge ve cesaret gerektiren yüksek ip parkurlarını aştığı belirtilerek, böylece katılımcıların hem fiziksel sınırlarını zorladığı hem de takım olmayı deneyimledikleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
title