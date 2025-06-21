Sakarya'da 70 Bin Lira Değerinde Gümüş Takı Hırsızlığı: Bir Zanlı Gözaltında
Adapazarı'nda bir gümüşçüden çalınan yaklaşık 70 bin lira değerindeki gümüş takılarla ilgili bir zanlı gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan eşyaları buldu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı çalınmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çark Caddesi'nde bir gümüşçüden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda S.D'yi (22) gözaltına aldı, çalınan malzemelerin tamamını ele geçirdi.
Emniyete götürülen zanlı S.D'nin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel