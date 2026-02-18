Karasu'da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Dilek E.'nin evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının cansız bedenini buldu.
Kabakoz Mahallesi 810 Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki dairede ikamet eden Dilek E'den (61) haber alamayan çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, hareketsiz bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kadının cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
