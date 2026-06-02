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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 kilogram bonzai üretilebilecek sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. tutuklandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 57 kilogram bonzai üretilebilecek miktarda sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan A.G. (39), tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesinde yürütülen çalışmalarda, A.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüphelinin 5 kişiye uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, 52 parça halinde satışa hazır toplam 19 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid, 1 hassas terazi ve 2 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen sentetik cannabinoid maddenin, yaklaşık 57 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği bildirildi.

Gözaltına alınan A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısın çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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