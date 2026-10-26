Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'da 527 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da 527 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 527 gram sentetik uyuşturucu, 149 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürüttü.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, narkotik detektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada 527 gram sentetik uyuşturucu madde, 149 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan E.G. (24), A.Y. (26) ve H.T. (48), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 177 sitede yayınlandı.
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Azerbaycanlı gazeteciden Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a olay sözler: 10 kişiyle...
İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Seçim sonrası savcılık devrede! Baro adayının sözleri başına iş açtı
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep

3-0'lık yenilgiyi unutamadı! Kerem'den özel talep
Sarıgül soruşturmasında AK Partili Serkan Korkutata gözaltına alındı, sonra serbest kaldı

AK Parti il başkan yardımcısı gözaltı alındı, sonra serbest kaldı