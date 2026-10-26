Sakarya'da 527 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

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Sakarya'da 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürüttü.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, narkotik detektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada 527 gram sentetik uyuşturucu madde, 149 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan E.G. (24), A.Y. (26) ve H.T. (48), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA