SAKARYA'DA 5 SOKAK KÖPEĞİ ÖLÜ BULUNDU; ZEHİRLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

ARİFİYE, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde vatandaşların besledikleri sokak köpeklerinden 5'i ölü bulundu. Hayvanseverler, köpeklerin zehirlendiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Arifiye Mollaköy göletleri mevkiinde, 5 ölü köpek bulundu. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medyada paylaşan bir hayvansever, köpeklerin zehirlenerek buraya atıldığını ileri sürdü. Görüntüleri çeken hayvansever, Zehirlenmişler. Yaraları yok üzerlerinde. Hepsini öldürüp atmışlar buraya. Yol kenarına atmışlar hepsini. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Bu duruma sessiz kalamayız. Yazık, yazık dedi.

Olaya tepki gösteren hayvansever Sibel Arın Sezer ise Görüntüler bana ulaştığında çok üzüldüm. Hiç mi Allah'tan korkmadınız Hiç mi vicdanınız yok sizin Neden yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz ya derdiniz nedir bu hayvanlarla Şehir merkezlerinde istemediniz ormanlara attınız, yine öldürüyorsunuz. Yetmedi mi yaptıklarınız, bitmedi mi kininiz hala Yeter artık yeter diye konuştu.

Köpekleri öldürenin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Sezer, Yer, Sakarya Arifiye Mollaköy ve biz hayvan severlerin besleme noktaları. Sayın valimize sesleniyorum, lütfen Arifiye Belediyesi bu bölgeye besleme bölgesi kursun, kamera yerleştirsin. Bizler de kulübelerini koyalım. Onları hep birlikte koruyalım. Onlar için el ele verelim. Lütfen Sakarya'da hayvan katliamları artık bitsin. Bu katliamı kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.