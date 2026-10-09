Sakarya'da 4 bin 942 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da 4 bin 942 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı'nda bir iş yeri ve depoda yapılan aramada 4 bin 942 paket kaçak sigara, 161 elektronik sigara ve 158 paket pipo tütünü ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da kaçakçılık opearasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde N.Ö'nün (52) iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 4 bin 942 paket gümrük kaçağı sigara, 161 gümrük kaçağı elektronik sigara, 158 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ve 127 gümrük kaçağı yeni nesil ısıtmalı sigara tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.