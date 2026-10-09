Haberler

Sakarya'da 4 bin 942 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adapazarı'nda bir iş yeri ve depoda yapılan aramada 4 bin 942 paket kaçak sigara, 161 elektronik sigara ve 158 paket pipo tütünü ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da kaçakçılık opearasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Adapazarı ilçesinde N.Ö'nün (52) iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 4 bin 942 paket gümrük kaçağı sigara, 161 gümrük kaçağı elektronik sigara, 158 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ve 127 gümrük kaçağı yeni nesil ısıtmalı sigara tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok

Galatasaray'a müjde! Barcelona'nın yıldızı İstanbul'a gelemiyor

Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti

Murat Cemcir'in çöküşü
Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı

Yasa dışı bahis gelirlerine "bağış" kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor