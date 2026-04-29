Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi

Sakarya'nın Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 321 bin 540 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 321 bin 540 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 210 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 110 bin 740 doldurulmuş makaron, 244 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, elektrikli tütün kıyma makinesi, 2 hava kompresörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 3 süngü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
