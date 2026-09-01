Akyazı'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
D-140 kara yolu Bedilkazancı mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 54 YU 383 ve 48 ATM 211 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savuruldu, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerdeki S.Ö, A.Ö, İ.Ö. ile M.Ş. ve H.Ş. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA